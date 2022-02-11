У Німеччині повідомили, коли відбудеться наступна зустріч радників "нормандської четвірки"

У Німеччині вчорашні перемовини політрадників оцінили як "важкі".

Наступна зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" запланована на березень. Водночас наразі дата та місце проведення невідомі.

Про це у п'ятницю, 11 лютого, повідомив на брифінгу прессекретар федерального уряду ФРН Штеффен Ґебештрайт.

Він зазначив, що перед "нормандськими" переговорами має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Однак дату засідання він не повідомив. "Наступна зустріч на цьому рівні запланована на березень, чому має передувати засідання Тристоронньої контактної групи", - сказав Гебештрайт.

Окрім цього, у Німеччині вчорашні перемовини політрадників оцінили я к "важкі", спроби наблизити позиції - "обережні". "Позитивне є те, що політики взагалі говорять", - сказав речник уряду Німеччини.

Нагадаємо, 10 лютого у Берліні відбулися другі від початку року перемовини радників "нормандської четвірки". Зустріч представників України, Росії, Франції та Німеччини тривала майже 9 годин. За підсумками переговорів, як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який брав участь від України, що жодного документа не ухвалили. Водночас є успішні кейси, яких українська делегація досягнула під час перемовин.

Чим закінчилися переговори радників "нормандської четвірки" у Берліні - читайте ТУТ.

Читайте також:

Росія продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: опубліковано нові супутникові знімки

Розмова глухого з німим, - Лавров цинічно оцінив результати зустрічі з очільницею МЗС Британії

- Лавров цинічно оцінив результати зустрічі з очільницею МЗС Британії Переговори в "нормандському форматі": чому радникам не вдалося досягнути результатів