У Німеччині пояснили, чому відмовялються постачати зброю Україні: "В дипломатичній сфері залишається багато варіантів для розгляду"

У Німеччині пояснили, чому відмовялються постачати зброю Україні: "В дипломатичній сфері залишається багато варіантів для розгляду"

Водночас, у Бундестазі наголосили, що на випадок військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

Заступник очільника парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Александер Ламбсдорфф пояснив, чому Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Так, за його словами країна намагаєтся врегулювати конфлікт між Україною та Росією дипломатичним шляхом.

Про це він заявив у інтерв'ю DW.

Як повідомляється, депутат Бундестагу наголосив, що на випадок військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти". Крім того, за його словами, Німеччина підтримує Україну у багатьох сферах

"Ми підтримуємо збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні як можемо", - наголосив Ламбсдорфф .

Водночас, депутат підкреслює, що наразі йдеться насамперед про переговорний процес. За його словами, в дипломатичній сфері залишається ще "багато варіантів, які варто розглянути". Зокрема, в рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там Росія не має права вето.

Ламбсдорфф заявив, "якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають де це можна зробити, крім Німеччини".

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

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