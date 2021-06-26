У Німеччині пояснили, навіщо Меркель підтримала проведення саміту ЄС із Путіним

Лідери ЄС відхилили ідею Німеччини та Франції провести переговори з Володимиром Путіним.

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, коментуючи ініціативу канцлерки Німеччини Анґела Меркель відновити діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, заявила, що пропозицією планували позначити чіткий курс політики ЄС щодо РФ.

Про це вона заявила в інтерв’ю ZN,UA.

Фельдгузен каже, що німецько-французька пропозиція мала на меті чіткіше визначити політику ЄС щодо Росії: швидші та ефективніші санкції ЄС проти Росії, якщо дії РФ роблять це необхідним; додаткові обмежувальні заходи, зокрема економічні санкції, та більш інтенсивне співробітництво з країнами Східного партнерства.

"Можливість поговорити, в тому числі й на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як наприклад зміна клімату та навколишнє середовище на основі принципів Могеріні, була лише частиною цих пропозицій. У Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки цієї пропозиції. Ось так ведуться дискусії в ЄС щодо зовнішньої політики: щодо цього потрібен консенсус всіх держав-членів, якого не було по цій пропозиції", - додала вона.

Нагадаємо:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання