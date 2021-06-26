У Німеччині пояснили, навіщо Меркель підтримала проведення саміту ЄС із Путіним

Лідери ЄС відхилили ідею Німеччини та Франції провести переговори з Володимиром Путіним.
Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, коментуючи ініціативу канцлерки Німеччини Анґела Меркель відновити діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, заявила, що пропозицією планували позначити чіткий курс політики ЄС щодо РФ.
Про це вона заявила в інтерв’ю ZN,UA.
Фельдгузен каже, що німецько-французька пропозиція мала на меті чіткіше визначити політику ЄС щодо Росії: швидші та ефективніші санкції ЄС проти Росії, якщо дії РФ роблять це необхідним; додаткові обмежувальні заходи, зокрема економічні санкції, та більш інтенсивне співробітництво з країнами Східного партнерства.
"Можливість поговорити, в тому числі й на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як наприклад зміна клімату та навколишнє середовище на основі принципів Могеріні, була лише частиною цих пропозицій. У Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки цієї пропозиції. Ось так ведуться дискусії в ЄС щодо зовнішньої політики: щодо цього потрібен консенсус всіх держав-членів, якого не було по цій пропозиції", - додала вона.
Нагадаємо:
- Меркель виступила з пропозицією запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч з лідерами країн ЄС. Також вона закликала ЄС створити формат для перемовин з Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти канцлерка не бачить.
- Президент Франції Еммануель Макрон підтримав пропозицію Меркель і заявив, що країнам-членам ЄС необхідний діалог з Росією. За його словами, такий діалог має бути "вимогливим" і потрібен він для "стабільності європейського континенту".
- Водночас премʼєр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте засудила наміри деяких європейських лідерів запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів ЄС.
- Саміту ЄС з Росією не буде: лідери Євросоюзу відкинули пропозицію Меркель зустрітися з Путіним