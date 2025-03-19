В Німеччині прокоментували умову Путіна про припинення допомоги Україні

Наполягання диктатора РФ Володимира Путіна на тому, що "ключовою умовою" миру є повне припинення західної військової та розвідувальної підтримки української армії є "неприйнятним".

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише The Guardian.

"Це дуже прозоро", – наголосив Пісторіус.

За його словами, "фюрер" Путін має на меті перешкодити прихильникам Києва "надалі підтримувати Україну та дати їй можливість реально захистити себе, якщо відбудеться ще одна атака під час або після припинення вогню".

Нагадаємо, Борис Пісторіус скептично висловився щодо "енергетичного перемир'я". Німецький політик наголосив, що російські атаки на цивільну інфраструктуру України не припинилися навіть після телефонної розмови Трампа з господарем Кремля.

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