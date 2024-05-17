У Німеччині раптом закликали дати Україні далекобійну зброю, щоб захистити Харків

Німецька міністерка закликала передати Україні далекобійну зброю, щоб вберегти Харків від російського наступу.

Україні потрібно більше зброї дальньої дії, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області, де ситуація залишається "дуже драматичною".

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Reuters.

За її словами, важливо відрізати російські маршрути постачання та надати Україні зброю, "яку можна буде використовувати на середніх та далеких дистанціях".

"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", - сказала вона, зазначивши, що загалом це "надзвичайно складна ситуація"

Зазначимо, що Німеччина стала другим за величиною постачальником зброї в Україну після російського вторгнення у 2022 році, але канцлер Олаф Шольц досі утримується від поставок Києву ракетами великої дальності Taurus.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів дати Україні додаткові системи ППО з наявних запасів, бо чекати на виготовлення нових немає часу.

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