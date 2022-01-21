У Німеччині розповіли, за якої умови не будуть сплачувати компенсацію за "Північний потік-2"

У Німеччині розповіли, за якої умови не будуть сплачувати компенсацію за "Північний потік-2"

У ФРН підтвердили, що "Північний потік-2" "завжди був геополітичним проєктом.

У разі, якщо німецький регулятор визнає газопровід “Північний потік - 2” таким, що не відповідає праву Європейського Союзу, Берлін не повинен буде виплачувати компенсацію.

Таку заяву зробив міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

За його словами, Берлін не повинен буде відшкодовувати збитки, якщо регулятор вирішить, що трубопровід не відповідає праву Євросоюзу та ФРН. Крім того, після поновлення сертифікації буде ухвалюватися відповідне рішення.

"Федеральне мережеве агентство зараз призупинило сертифікацію. Коли вона відновиться, то вирішуватиметься, чи є умови для видавання дозволу (на прокачування газу) відповідно до німецьких та європейських правил. Якщо ні, то не буде компенсацій, що підлягають виплаті”, - заявив німецький міністр.

Габек також наголосив, що "Північний потік-2" "завжди був геополітичним проєктом. За його словами, Німеччина дотримується домовленостей зі США в липні і може накласти санкції на проєкт, якщо Росія користуватиметься енергетикою як зброєю.

Нагадаємо, за даними Reuters, 13 січня у сенаті США відхилили законопроєкт про запровадження нових санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

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