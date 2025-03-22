У Німеччині відповіли, чи будуть відновлювати будівництво "Північного потоку – 2"

Мануела Швезіг заявила, що "Північний потік – 2" не буде сертифікований, поки Росія продовжує війну проти України.

Прем'єрка німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг рішуче виступила проти відновлення будівництва газопроводу "Північний потік – 2", який так і не був введений в експлуатацію.

Про це повідомило видання n-tv.

Швезіг нагадала, що Німеччина має чітке правило – "Північний потік – 2" не буде сертифікований, якщо Росія перетне червону лінію"

"Росія значною мірою перетнула червону лінію своєю загарбницькою війною проти України. Це загрожує всьому миру в Європі. І я вважаю, що саме тому в наш час такі сигнали не повинні надсилатися за жодних обставин", – зазначила політикиня.

Єврокомісія також підтвердила, що проєкт "Північний потік-2" не відповідає інтересам Європейського Союзу.

Нагадаємо, у Британії понад 70 людей були евакуйовані через виявлення вибухонебезпечних хімікатів на території пристані A259.

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