У Німеччині відреагували на візит Зеленського до США: "Дуже хороший знак"

Представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт привітав візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та назвав це "обнадійливою ознакою".

Про це повідомляє видання Spiegel.

Гебештрайт зауважив: те, що Зеленський може залишити Україну - це "дуже хороший знак, що обнадіює". Також речник федерального уряду наголосив, що український президент наразі не планує відвідувати Берлін.

Від імені уряду Гебештрайт також привітав заяву Білого дому про надання Україні протиповітряних ракетних комплексів Patriot. Він наголосив, що США заздалегідь узгодили цей крок із "близькими союзниками", зокрема з Німеччиною.

Нагадаємо, 20 грудня американські ЗМІ поширили інформацію, що до США їде президент України Володимир Зеленський. 21 грудня це підтвердили і Зеленський, і американський лідер Джо Байден.

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