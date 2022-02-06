У Німеччині вкотре відмовились надавати Україні зброю та заявили, що "хочуть вирішити конфлікт мирно"

У Німеччині вкотре відмовились надавати Україні зброю та заявили, що "хочуть вирішити конфлікт мирно"

Німеччина готова відправити своїх військових до Литви.

У Німеччині вкотре категорично відмовились надавати Україні зброю для оборони від держави-агресорки та заявили, що "хочуть вирішити цей конфлікт мирно".

Про це сказала міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише Handelsblatt.

Ламбрехт заявила, що Німеччина нібито не поставляє зброї у "кризові регіони", щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту.

"В українському конфлікті у нас є партнери по переговорах, які повернулися за стіл переговорів - наприклад, в Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання - знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - сказала міністерка оборони Німеччини.

Водночас Крістіне Ламбрехт додала, що Німеччина може додатково відправити своїх військових до Литви через ймовірні російські загрози. Вона додала, що у НАТО на Німеччину можуть покластись.

Нагадаємо:

Посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до Бундестагу з проханням надати оборонне озброєння, в якому перерахувала конкретний список необхідного.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

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