У Німеччині з'явилась нова партія – її членів звинувачують у правому екстремізмі

У Німеччині з'явиться ще одна політична партія – "Союз цінностей" (WerteUnion), яка готова співпрацювати з "Альтернативою для Німеччини" – AfD (націоналістична та право-популістська політична партія Німеччини). Про плани започаткувати власну політичну силу заявив 61-річний Ганс-Георг Маасен. Сам Маасен вже 35 років перебуває у правоцентристській партії ХДС і водночас очолює правоконсервативний "Союз цінностей" (близько 4000 членів). Цю організацію він і хоче перетворити на партію.

Про це пише BILD.

Так, Ганс-Георг Маасен заявив, що готовий відокремитися від ХДС і створити незалежу партію. Таке рішення було ухвалено 20 січня на загальних зборах "Союзу цінностей" в Ерфурті.

Як зазначає BILD, деяких членів "Союзу цінностей" звинувачують у правоекстремістських поглядах. Так, кілька представників організації були присутні на таємній зустрічі в Потсдамі, де обговорювалися плани депортації іноземців з Німеччини.

"Оскільки подібним організаціям, на відміну від політичних партій, дозволено проводити збори непублічно, Маассен не запросив на захід журналістів. Сам він зайшов до будівлі театру DasDie, де проходила зустріч, закривши обличчя чорним капелюхом, щоб залишитися невпізнаним", - пише BILD.

Ганс-Георг Маасен у своїх соціальних мережах написав, що його нова партія виступатиме проти "всіх форм тоталітаризму та неосоціалізму" та "знову поведе країну вперед".

При цьому у своїй програмній промові перед членами "Союзу цінностей" Маассен заявив про "сповзання" ХДС/ХСС у табір "лівих та зелених".

За деякими оцінками, створення партії вже збільшило кількість членів "Союзу цінностей" від чотирьох до приблизно шести тисяч осіб.

Тепер Маассен, швидше за все, піде з ХДС, щоб покласти край процедурі виключення його з партії, яка триває вже рік.

У вересні цього року Маассен, можливо, братиме участь зі своєю новою силою на виборах у Тюрінгії, Саксонії та Бранденбурзі. Глава "Союзу цінностей" при цьому не виключає угоди з AfD.

Згідно з опитуванням інституту INSA для BILD, 5% жителів Німеччини можуть собі уявити, що проголосують за "Союз цінностей".

Нагадаємо, чи наважиться РФ напасти на країну НАТО – ексрадник держсекретаря США про плани Путіна.

Читайте також: