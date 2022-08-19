У Німеччині закликали запустити "Північний потік-2": у Зеленського назвали це підігруванням терористу

Попри війну Росії проти України, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії (входить правлячої коаліції Німеччини) Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму.

На зауваження журналіста про те, що президент Росії Володимир Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав – усе, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.

Про це політик сказав в інтерв’ю RND.

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2". Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозної шкоди", – заявив Кубікі.

За його ідеєю, щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, можна буде знову закрити "Північний потік-2".

Політик також прокоментував тезу журналіста про "успіх Путіна".

"До речі, найбільший пропагандистський успіх Путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти", – сказав віцеспікер Бундестагу.

На таку заяву відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що тема "Північного потоку-2" має бути закрита назавжди.

"Будь-які спроби оживити "покійника" виглядають виключно підігруванням терористам, які не тільки вбивають українців, але також хочуть заморозити Європу. Купівля російської нафти і газу означає фінансування війни росії проти України", – написав голова ОП у Мережі.

Водночас він наголосив, що глобальна згуртованість навколо розширення санкцій може зламати хребет державі-терористу Росії, яка використовує енергетику як зброю. Лише сильна позиція до самої перемоги дасть результат, резюмував Єрмак.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що держава не погодиться на послаблення санкцій проти Росії, навіть якщо очікується подальше зростання рахунків за енергоносії.

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