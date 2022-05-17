У Німеччині заявили, що Росія сама штовхнула Фінляндію і Швецію до НАТО

У Німеччині заявили, що Росія сама штовхнула Фінляндію і Швецію до НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Фінляндія і Швеція змушені вступити до НАТО через безпосередню загрозу їхній безпеці з боку Росії. Тож ФРН готова надати цим країнам гарантії безпеки.

За її словами, Швеція і Фінляндія "не хотіли в НАТО, їх штовхнули".

Про це Бербок сказала на пресконференції з мінстром МЗС Данії Єппе Кофодом у Берліні, передає "Укрінформ".

Вона переконана, що зараз - вирішальний, історичний момент, тому 30 країн НАТО мають стояти на боці цих двох держав. На її переконання, процес ратифікації в національних парламентах країн НАТО пройде дуже швидко, як і весь шлях набуття членства. Усе буде зроблено за прискореною процедурою без "перехідних фаз", а турецькі зауваження щодо вступу цих країн до Альянсу будуть обговорені.

Бербок зазначила, що Швеція і Фінляндія зроблять НАТО сильнішим, отже, в інтересах самого Альянсу якнайшвидше прийняти ці дві країни. Бербок і Кофод зауважили, що від моменту подання двома країнами заявки й до моменту вступу Берлін і Копенгаген готові будуть надати Швеції та Фінляндії гарантії безпеки.

Нагадаємо, парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. За таке рішення проголосували майже одноголосно.

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