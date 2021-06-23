У Німеччині заявили про необхідність нової динаміки для "нормандського формату"

У Німеччині заявили про необхідність нової динаміки для "нормандського формату"

Питання України обговорили Гайко Маас і Ентоні Блінкен.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що "нормандському формату" потрібна нова динаміка.

Про це голова МЗС Німеччини заявив на спільному брифінгу з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

За його словами, наразі триває робота для створенню умов для проведення зустрічі очільників МЗС країн-учасниць "нормандського формату". І він додав, що в цьому також "дуже важливо мати підтримку США".

"Ми говорили і про Україну, про переговори в форматі (нормандської. - Ред.) четвірки. Мінські угоди повинні бути реалізовані, в "нормандському форматі" нам потрібна нова динаміка. Для цього ми наразі працюємо над змістовними передумовами для міністерської зустрічі", - сказав Маас.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення до переговорів у "нормандському форматі" США, Великої Британії і Канади. Також для врегулювання конфлікту на Донбасі, на думку українського президента, формат ведення переговорів з Росією треба змінювати.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини світу: "G7" підтримала "нормандський процес" і закликала Кремль знизити напруженість

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання