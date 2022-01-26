У Німеччині заявили, що питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО

У Німеччині заявили, що питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО

За словами Хабека, необхідно врегулювати закон про експорт озброєння.

Питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО.

Про це заявив міністр економіки і віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє urdupoint.

"Питання про постачання зброї на Україну обговорюється в рамках партнерства НАТО, і це правильний спосіб зробити це зараз", - сказав Хабек.

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За його словами, перегляд закону про експорт зброї допоможе схвалювати постачання без інших осіб.

"У коаліційній угоді твердо сказано про необхідність по-новому сформулювати і врегулювати закон про експорт озброєнь. І ми це зробимо. І потім закон буде вирішувати, які постачання слід надалі схвалювати", - резюмував віце-канцлер.

Нагадаємо:

Україна вже тривалий час просила про поставки зброї від Німеччини для захисту від можливого широкомасштабного нападу Росії, зокрема військові кораблі та зенітні системи.

Проте новий канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

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