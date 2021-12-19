У Німеччині заявили, що Росія не може "диктувати" НАТО свої вимоги

У Німеччині заявили, що Росія не може "диктувати" НАТО свої вимоги

"Не може бути, щоб Росія диктувала партнерам НАТО свою позицію", - наголосила Ламбрехт.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в неділю, 19 грудня, заявила, що Росія не може "диктувати" НАТО свою позицію щодо регіональної безпеки.

Відповідну заяву очільниця оборонного відомства ФРН озвучила під час візиту до Литви, повідомляє AFP.

"Ми повинні вирішити напружену ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо, як дипломатично, так і з надійним стримуванням, - вказала Ламбрехт. - Ми маємо поговорити одне з одним, тобто обговорити пропозиції, висунуті Росією. Це правильно та важливо".

Водночас, наголосила вона, "не може бути, щоб Росія диктувала партнерам НАТО свою позицію".

Раніше міністерка оборони Німеччини пригрозила Кремлю санкціями за ескалацію та стягування військ до кордону з Україною.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Відтак, Москва вимагає у НАТО юридично закріпити відмову від прийому України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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