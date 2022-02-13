У Німеччині заявили, що Європа може опинитись на межі війни

У Німеччині заявили, що Європа може опинитись на межі війни

У Німеччині припустили, що "Європа стоїть на порозі війни".

У Німеччині вважають, що Європа може опинитись на межі війни.

Про це у неділю, 13 лютого, заявив віцеканцлер Німеччини та Федеральний міністр економіки та захисту клімату в уряді Олафа Шольца Роберт Хабек, пише Guardian.

"Можливо, ми стоїмо на порозі війни в Європі. Це абсолютно деспотично та загрозливо", - сказав Хабек в інтерв'ю телекомпанії RTL/NTV.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Росії планує попередити президента країни-агресорки про "тяжкі наслідки" у випадку нападу на Україну, проте він не очікує на якійсь рішення. В Україні очікують на візит канцлера ФРН Олафа Шольца вже в понеділок - 14 лютого.