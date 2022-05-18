У Німеччині заявили, що «зерновою війною» Путін намагається роз’єднати світ

Санкції, введені не лише ЄС, G7, а й багатьма країнами, мають єдину мету - вдарити по центру ухвалення рішень у кремлі та змусити зупинити війну.

Президент Росії Володимир Путін свідомо використовує зерно, як зброю проти світу, який засуджує його війну в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, - пише Укрінформ.

«Росія веде «зернову війну», причому абсолютно свідомо: в надії, що можна роз’єднати спільноту, яка налічує 141 країну, котрі засудили цю війну, та підсилити невпевненість в інших регіонах світу», - зазначила Бербок.

Вона наголосила на важливості протидії російській пропаганді, фейковим новинам і наративам, які намагаються нав’язати світові думку про те, ніби причиною дефіциту зернових є санкції проти РФ. Санкції, введені не лише ЄС, G7, а й багатьма країнами, мають єдину мету - вдарити по центру ухвалення рішень у Кремлі та змусити зупинити війну й продемонструвати неприйняття порушення міжнародного права, підкреслила політик.

Заможні держави підтримують усіма засобами країни усього світу перед загрозою негативних наслідків, таких як зростання цін на харчові продукти та енергоносії.

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«За все це несе відповідальність один лише російський президент, який цілеспрямовано знищує в Україні елеватори, бомбить поля, руйнує шляхи постачання та свідомо блокує порти, з яких зерно експортується в інші країни; це – свідома воєнна стратегія для подальшої дестабілізації в усьому світі», - додала міністр.

Країни G7 наразі активно шукають альтернативні шляхи експорту українського врожаю, Це питання буде стояти на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку 18 травня, у якій візьме участь і Бербок. Захід робить кроки, щоб запобігти світовій продовольчій кризі, яку намагається влаштувати Путін.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що, чим швидше Україна отримає зброю для того, щоб опиратися російській агресії, тим швидше відбудеться зниження цін на продовольство у всьому світі. Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Зауважимо, що раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Додамо, що Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка б реагувала на світові виклики на ринку.

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