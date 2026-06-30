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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині хочуть зблизитися з РФ: ультраправа політикиня шокувала заявою

Партія «Альтернатива для Німеччини» пообіцяла змінити курс країни щодо Росії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Аліса Вайдель

Аліса Вайдель / © Reuters

Лідерки ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель не лише противиться допомозі Україні, а й наголошує на необхідності відновити зв’язки з Росією. Це вона пригрожує зробити, як тільки сяде у крісло канцлера.

Про це німецька політикиня заявила в інтерв’ю Reuters.

З її слів, «Альтернатива для Німеччини» може виграти вибори у двох ключових федеральних землях у найближчі місяці. Це, переконана Вайдель, крок на шляху до здобуття посади канцлера Німеччини на наступних національних виборах, які мають відбутися до 2029 року.

«Якщо ми переможемо в Саксонії-Анхальт, то, ймовірно, за нами піде Мекленбург-Передня Померанія. Я бачу „Альтернативу для Німеччини“ у канцелярії або на наступних виборах, або на виборах після них», — стверджує вона.

Також політикиня заявила, що Німеччина має повернути «дешеву енергію з Росії», бо паливо забезпечувало успіх німецької економіки. Мовляв, ця втрата «відкинула нас на роки назад, було втрачено сотні тисяч робочих місць».

Видання наголошує, що Вайдель зробила ці заяви напередодні вересневих виборів у двох ключових східнонімецьких землях, Саксонії-Анхальт та Мекленбурзі-Передній Померанії, де її політсила лідирує в опитуваннях.

У разі перемоги на виборах регіональні уряди оскаржать міграційну політику Берліна, яку вони вважають надто ліберальною, і відмовляться від фінансового тягаря для місцевих органів влади. Це потенційно дасть AfD трамплін для досягнення національного правління, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойман попередив Кремль про удари по його території. З його слів, уразі нападу Росії на НАТО Берлін готовий вступити у війну хоч «сьогодні вночі» та захищати «кожен сантиметр» території Альянсу.

У Росії різко відреагували на таку заяву з ФРН. Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала командувача ВПС ФРН «неонацистом».

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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