У Німеччині назвали головну помилку російського диктатора Путіна

У Берліні наголошують, що лідер Кремля не зацікавлений у мирі.

Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Президент-диктатор РФ Володимир Путін повинен перейти до швидких двосторонніх переговорів з Україною. “Фюрер” помиляється, якщо вважає, що час на його стороні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Tagesschau. 

"Якщо президент Путін вважає, що може грати на час, то він помиляється", – заявив політик. 

Вадефуль також висловив думку, що на Російську Федерацію треба продовжувати вчиняти тиск. З його слів, що Європейський Союз вже готує 19-й пакет санкцій проти Москви.

Своєю чергою, речник німецького уряду Штефан Корнеліус наголошує, що лідер Кремля не зацікавлений у мирі. Це є очевидним, додав він.

“Росія, як агресор, досі насправді не готова до політичної угоди”, - висловився Корнеліус.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну в Україні. Він заявив: готовий “дуже рішуче втрутитися”, якщо угода про припинення бойових дій не буде досягнута протягом найближчих двох тижнів.

Зауважимо, Трамп каже, мовляв, вважає війну в Україні "великим особистісним конфліктом". Він також пообіцяв, що Сполучені Штати Америки «зупинять це».

