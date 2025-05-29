Очільник МЗС Німеччини після зустрічі з Рубіо звернувся до Путіна: деталі

Йоганн Вадефул і Марко Рубіо. / © Associated Press

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Україна готова до припинення війни, але Росія під керівництвом “фюрера” Володимира Путіна – ні. Диктатору варто бути готовим до “заходів”, які можуть будуть вжиті згодом.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Зауважимо, що очільник МЗС ФРН перебував з візитом у США, де зустрівся з державним секретарем Марком Рубіо. Політики домовилися про координацію подальших кроків щодо Росії, яка не готова до припинення вогню.

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"Тому сьогодні ми домовилися, що будемо тісно координувати наступні кроки, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів", – повідомив Вадефул.

Він переказав слова Рубіо, згідно з якими "в разі подальшої відмови Путіна будуть вжиті заходи" і російському лідеру "слід бути готовим до цього".

Нагадаємо, раніше в Держдепі США дали неочікувану пораду Москві. Речниця Теммі Брюс наголошує: РФ може показати свою зацікавленість у мирному процесі, якщо думатиме більше про те, що можуть зробити для "зупинки кровопролиття" в Україні, а не аналізували заяви із США.

Зауважимо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому не запроваджує нові санкції проти Росії після низки нових масованих ударів росіян по Україні. Мовляв, він досі вважає, що Росія, «здається, хоче щось зробити».

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Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 218 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США