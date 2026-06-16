ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

У Німеччині розкрили, коли можуть розпочатися переговори щодо війни в Україні

У Берліні оцінили ситуацію на фронті в Україні та припустили, коли в Москві почнуть серйозно розглядати варіант мирних переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Йоганн Вадефуль

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Переговори про завершення війни в Україні можуть розпочатися вже на початку літа, оскільки ситуація на фронті свідчить про позиційний глухий кут, і Росія буде вимушена вдатися до дипломатичних кроків.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул, повідомляє видання The Guardian з посиланням на інтерв’ю політика телеканалам RTL/NTV та агентство Reuters.

Прогноз Німеччини щодо переговорів про війну в Україні

За словами Вадефула, наразі жодна зі сторін не має суттєвої переваги, через що війна фактично зайшла в глухий кут. Саме цей фактор, на переконання міністра, створює умови для дипломатичного врегулювання.

«На мою думку, зараз є шанс розпочати переговори цього літа», — зазначив Йоганн Вадефул.

Також німецький міністр, коментуючи позицію російського лідера, припустив, що той нині може серйозно розглядати можливість початку переговорів.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів і навіть висунув дедлайн — до прийдешньої зими.

Також Володимир Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.

Окрім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що агресорка Російська Федерація має укласти мирну угоду з Україною.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie