У Німеччині розкрили, коли можуть розпочатися переговори щодо війни в Україні

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

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Переговори про завершення війни в Україні можуть розпочатися вже на початку літа, оскільки ситуація на фронті свідчить про позиційний глухий кут, і Росія буде вимушена вдатися до дипломатичних кроків.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул, повідомляє видання The Guardian з посиланням на інтерв’ю політика телеканалам RTL/NTV та агентство Reuters.

Прогноз Німеччини щодо переговорів про війну в Україні

За словами Вадефула, наразі жодна зі сторін не має суттєвої переваги, через що війна фактично зайшла в глухий кут. Саме цей фактор, на переконання міністра, створює умови для дипломатичного врегулювання.

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«На мою думку, зараз є шанс розпочати переговори цього літа», — зазначив Йоганн Вадефул.

Також німецький міністр, коментуючи позицію російського лідера, припустив, що той нині може серйозно розглядати можливість початку переговорів.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів і навіть висунув дедлайн — до прийдешньої зими.

Також Володимир Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.

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Окрім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що агресорка Російська Федерація має укласти мирну угоду з Україною.

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