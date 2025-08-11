У Німеччині ультраправі закликали Україну до територіальних поступок: посол дав жорстку відповідь

Німеччина / © УНІАН

Співлідер німецької ультраправої партії Тіно Хрупалла заявив, що Україна має поступитися частиною своїх територій Росії. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв жорстко відреагував на такі слова.

Свою відповідь Макеєв опублікував у соцмережі Х.

Що сказав Хрупалла

У своєму інтерв’ю співголова ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупалла заявив, що поступка територіями України була б кращою альтернативою залученню Німеччини до війни.

«Нам може не подобатися, коли йдеться про територіальні поступки, але я завжди запитую: яка альтернатива? Чи хочемо ми воювати, як дехто бажає, доки Росія не буде переможена? Чи справді ми віримо, що можемо перемогти найбільшу ядерну державу світу і виграти цю війну, яка не наша?» — сказав політик.

Відповідь Макеєва

Посол України у Німеччині назвав подібні слова «диванною дипломатією правих екстремістів, любителів Росії та ксенофобів» та закликав віддавати тільки те, що належить їм.

«Віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов’язані. Наприклад, від своєї родини. Від своїх дітей. Від свого дому», — сказав він.

Дипломат також запропонував Хрупаллі інший варіант.

«Альтернативою було б запитати своїх виборців у виборчому окрузі Герліц, чи може він поступитися Герліцом або всією Саксонією Росії, щоб запанував „мир“, — зазначив Макеєв.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.