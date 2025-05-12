У Німеччині відповіли на заяву Трампа про переговори з Росією

Прапор Німеччини / © flickr.com

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Попри заяву президента США Дональда Трампа, у Німеччині наполягають, що переговори з Росією щодо миру слід розпочинати лише після повного припинення вогню.

Таку позицію озвучив керівник Федеральної канцелярії Торстен Фрай, повідомляє ntv-de.

Він підкреслив, що Росія має зупинити бойові дії, а також закликав до запровадження нових санкцій проти Москви.

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«Спочатку нам потрібне припинення вогню і чітка прихильність до нього. Зараз ми бачимо нову європейську рішучість у Києві. І ця рішучість також повинна знайти своє вираження в діях», — заявив Фрай.

У відповідь на запитання, що станеться, якщо президент США знову не підтримає європейську позицію, він відповів: «Тоді нам просто доведеться продовжувати розмову».

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав українську сторону «негайно погодитися» на запропоновані Росією переговори.

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