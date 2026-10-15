У Німеччині виступили проти допомоги Україні: хто об’єднався заради проросійського рішення

Бундестаг. / © Associated Press

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У німецькій землі Саксонія-Ангальт ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» і невелика ліва партія BSW об’єдналися, щоб ухвалити символічну резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні з боку Берліна.

Голосування відбулося 14 жовтня у земельному парламенті, повідомляє Reuters.

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Зазначається, що уряд канцлера Фрідріха Мерца залишається найбільшим постачальником військової допомоги Україні серед європейських держав. Водночас ухвалена резолюція не має практичних наслідків, оскільки регіональні парламенти Німеччини не визначають зовнішню політику країни.

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Ухвалення резолюції збіглося з початком судового процесу в Гамбурзі над колишнім українським військовим, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік», якими російський газ постачали до Німеччини. Україна заперечує свою причетність до диверсії.

Голосування також засвідчило, що AfD може домовлятися з іншими політичними силами, аби отримати підтримку для формування уряду в Саксонії-Ангальт. У вересні партія здобула найбільшу перемогу у своїй історії на виборах у цій східнонімецькій землі, трохи не дотягнувши до абсолютної більшості в земельному парламенті.

Лідер AfD у регіоні Ульріх Зігмунд заявив, що до кінця цього року планує домагатися офіційного затвердження на посаді прем’єр-міністра землі. Водночас більшість інших партій відмовляються входити до коаліції з AfD, дотримуючись так званого «брандмауера» — політики ізоляції ультраправих.

BSW, яка відкололася від лівої партії Die Linke, не планує створювати з AfD формальну коаліцію, але політична сила заявила про готовність співпрацювати з нею та шукати спільну підтримку для окремих рішень.

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Обидві партії виступають за відновлення відносин із Москвою та жорсткішу міграційну політику. Вони також критикують військову допомогу Україні, стверджуючи, що вона затягує війну, а кошти доцільніше витрачати всередині Німеччини.

«Брандмауер провалився», — заявила засновниця BSW Сара Вагенкнехт в інтерв’ю порталу t-online.

За її словами, партія має намір впливати на політику завдяки ситуативній більшості та просувати власні ініціативи.

Під час дебатів Зігмунд назвав війну в Україні однією з найбільших проблем сучасності поряд із неконтрольованою міграцією. Представники інших партій розкритикували обговорення, назвавши його «фарсом».

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Нагадаємо, лідерка фракції «Національне об’єднання» в Національних зборах Франції Марін Ле Пен виступила проти вступу України до ЄС. Вона заявила, що нібито це може призвести до скорочення частки коштів Спільної аграрної політики ЄС, які нині спрямовують на підтримку французького сільського господарства.

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