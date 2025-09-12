У Німеччині виступили за те, щоб НАТО збивало дрони над Україною

Бундестаг / © Associated Press

Голова Комітету з питань оборони у німецькому Бундестазі Томас Рьовекамп вважає, що НАТО має збивати над Україною дрони, які загрожують країнам Альянсу.

Про це повідомляє Spiegel.

За словами депутата, НАТО довело, що може відбити атаки безпілотників, «однак ми все ще стикаємося з дуже значними викликами у протиповітряній обороні, особливо в протидії масованій атаці дронів». Рьовекамп наголосив, що військові можливості в цій галузі слід розширити, і внесок Німеччини також має бути збільшений.

На думку парламентарія, у війні «найкращий спосіб боротьби з безпілотниками — це знищити їхні виробничі потужності та пускові установки«. Тому політик акцентував на важливості того, „щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вжити заходів проти цих цілей на російській землі“.

Рьовекамп зазначив, що координація в межах НАТО необхідна для визначення того, коли і над чиєю територією виконуються умови для військової протидії дроновій атаці.

«Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати безпілотники, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі«, — наголосив депутат.

Нагадаємо, після вторгнення російських дронів до Польщі 10 вересня очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав ухвалити нарешті рішення, яке дозволить використовувати ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет у повітряному просторі України, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО.

11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував співпрацю з Україною у створенні максимально ефективної оборони від дронів. Сторони домовилися про зустріч «у найближчі години для обговорення та обміну досвідом».