У Німеччині заявили про "вирішальну зиму" для війни в Україні

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що союзники мають рішуче підтримувати Україну, а також і назвав прийдешню зиму «вирішальною».

Про це німецький міністр сказав після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, повідомляє Bayerischer Rundfunk.

«Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися», — висловився Вадефуль.

Після переговорів із Рютте він наголосив, що Європа і НАТО «сильні, коли діють як єдине ціле», саме тому вони посилюють підтримку України.

Очільник німецького МЗС закликав західних партнерів до більш рішучої підтримки України — як у військовому, так і в енергетичному напрямках, адже енергосистема країни перебуває під постійними російськими обстрілами.

Вадефуль наголосив, що Україна завжди може розраховувати на Німеччину.

24 жовтня «коаліція охочих» провела зустріч, під час якої обговорювали «мобілізацію всіх можливостей, щоб Україна змогла вистояти цю зиму».

До слова, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський висловив оптимізм щодо пошуку мирного рішення для закінчення війни, зазначивши, що зараз його настрій «більш позитивний, ніж 9 місяців тому». Глава держави пояснив свій оптимізм «дуже великою роботою», проведеною Україною, зокрема з американськими партнерами.