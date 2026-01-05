ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині затримано колишнього депутата, підозрюваного у відмиванні коштів

ДБР оголосило нардепа у розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ДБР

ДБР

У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання. ДБР оголосило його в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повыдомляэ пресслужба ДБР.

Зазначимо, у 2023 році ексдепутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі. Такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався.

Крім того, він разом зі спільниками вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк (ч. 3 ст. 209 КК України).

Також йому інкриміновано пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 КК України).

Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно нього.

У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування та надали стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно.

Документ про затримання / © Державне бюро розслідувань

Документ про затримання / © Державне бюро розслідувань

Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно три місяці.

За даними ЗМІ, це може бути нардеп VІІІ скликання від БПП Руслан Демчак.

Нагадаємо, у квітні 2024 року НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа через махінації з житлом у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie