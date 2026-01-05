У Німеччині затримано колишнього депутата, підозрюваного у відмиванні коштів

ДБР

У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання. ДБР оголосило його в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повыдомляэ пресслужба ДБР.

Зазначимо, у 2023 році ексдепутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі. Такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався.

Крім того, він разом зі спільниками вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк (ч. 3 ст. 209 КК України).

Також йому інкриміновано пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 КК України).

Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно нього.

У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування та надали стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно.

Документ про затримання / © Державне бюро розслідувань

Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно три місяці.

За даними ЗМІ, це може бути нардеп VІІІ скликання від БПП Руслан Демчак.

Нагадаємо, у квітні 2024 року НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа через махінації з житлом у Києві.