У Німеччині зробили заяву про закупівлю систем Patriot для України

Patriot

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Німеччина готова профінансувати дві системи Patriot для України. Однак походження цих систем і подальші деталі постачання поки що є предметом додаткових консультацій.

Це повідомило німецьке Міністерстві оборони в коментарі “Суспільному”.

За інформацією речника відомства, “інші країни-члени НАТО також висловили готовність долучитися до фінансування”.

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“Точні механізми будуть погоджені за участі представників НАТО, США, європейських союзників, України та промисловості”, - додали у Міноборони ФРН.

Як повідомлялося, Берлін спростовує заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші ракети до систем ППО Patriot, які були обіцяні в межах угоди з НАТО, вже в дорозі з Німеччини до України. У Міноборони Німеччини кажуть, що їм про це нічого не відомо.

Тим часом раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявляв, що Німеччина готова відіграти провідну роль у закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для України. З його слів, сторони швидко уточнюють технічні та фінансові деталі.

Дата публікації 20:17, 14.07.25 Кількість переглядів 206 Доленосна заява Трампа! 17 Patriot для України й жорстка погроза Путіну!