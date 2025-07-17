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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
945
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У Німеччині зробили заяву про закупівлю систем Patriot для України

Відомо, що наразі ФРН готова профінансувати дві системи Patriot.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Patriot

Patriot

Німеччина готова профінансувати дві системи Patriot для України. Однак походження цих систем і подальші деталі постачання поки що є предметом додаткових консультацій.

Це повідомило німецьке Міністерстві оборони в коментарі “Суспільному”.

За інформацією речника відомства, “інші країни-члени НАТО також висловили готовність долучитися до фінансування”.

“Точні механізми будуть погоджені за участі представників НАТО, США, європейських союзників, України та промисловості”, - додали у Міноборони ФРН.

Як повідомлялося, Берлін спростовує заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші ракети до систем ППО Patriot, які були обіцяні в межах угоди з НАТО, вже в дорозі з Німеччини до України. У Міноборони Німеччини кажуть, що їм про це нічого не відомо.

Тим часом раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявляв, що Німеччина готова відіграти провідну роль у закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для України. З його слів, сторони швидко уточнюють технічні та фінансові деталі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
945
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