У німецькому МЗС закликають Захід не допустити "втоми від війни"

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок закликала Захід підтримувати Україну у війні з країно-агресоркою Росією.
Вона наголошує, що зараз важливо не допустити "втоми від війни".
Про це вона заявила після закінчення засідання Ради Балтійського моря, пише DW.
"Ми досягли моменту втоми", - наголосила очільниця МЗС Німеччини. І додала: необхідно дотримуватись санкцій проти Росії, а також не припиняти підтримку Україну.
За словами Бербок, скептицизм, який зростає на Заході, серед іншого, пов’язаний із зростанням цін на енергоносії та продовольство. Втім, саме це є тактикою кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомлялося, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував обережну позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо війни в Україні. Расмуссен переконаний, що Німеччина "надто вагається, щоб надати важке озброєння Україні та ввести санкції проти Росії".
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