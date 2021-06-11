У німецькому уряді заявили, що питання вступу України до НАТО не на порядку денному

А от у НАТО кажуть, що Альянс посилить співпрацю з Україною.

Заступниця офіційного представника Кабінету міністрів Німеччини Ульріке Деммер заявила, що питання вступу України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

Про це Ульріке Деммер заявила під час брифінгу 11 червня.

"Ви знаєте наше ставлення до України, її значення і наші зусилля в Україні, але питання вступу до НАТО, як ми вже говорили, не стоїть на порядку денному", - сказала вона.

Водночас заступник помічника генсека з політичних питань Джеймс Аппатурай уточнив, що до членства в НАТО немає короткого шляху, але запевнив, що найближчим часом співпраця Альянсу і України посилиться. Він додав, що двері НАТО для України залишаються відкритими.

"Кожен потенційний член Альянсу повинен провести широкий комплекс реформ не тільки у сфері безпеки і оборони, але ще і щодо верховенства права, державного управління та економічної стабілізації", - зазначив він раніше на брифінгу.

Раніше заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане заявив, що у НАТО наразі немає одностайного рішення щодо надання Україні Плану дій про членство, але Альянс продовжує дотримуватися політики "відкритих дверей".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх рядах, адже на кону безпека країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні нинішнього року, навряд чи ухвалять про надання Плану дій щодо членства для України.

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