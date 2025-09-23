- Дата публікації
У Нью-Йорку "затримали" Макрона: що відомо про інцидент
Макрон стикнувся з несподіванкою у Нью-Йорку — його «затримала» поліція, не дозволивши проїхати кортежу.
Президент Франції Еммануель Макрон прибув до США на засідання ООН. Проте його кортеж зупинила поліція, бо дорогу перекрили для проїзду американського лідера Дональда Трампа.
Відео оприлюднили у Мережі.
На кадрах видно, як патрульний перепрошує за прикру ситуацію.
«Я дуже перепрошую, все перекрито», — каже поліцейський.
Далі Макрон намагається вирішити питання, телефонуючи комусь.
«Як ти? Вгадай що? Мені доводиться чекати, бо все закрите для тебе», — пожартував Макрон, ймовірно, спілкуючись з Трампом.
Згодом французький лідер пройшовся вулицями Нью-Йорка. Він охоче фотографувався з перехожими.
Як стало відомо раніше, візит до США готує й українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, у межах Генасамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку, український лідер може зустрітися з главою Штатів Дональдом Трампом.
У МЗС України повідомили, що програма президента в ООН буде дуже насиченою й змістовною. Вона охоплюватиме багато контактів як з американською стороною, так і з лідерами інших країн.
Раніше Макрон відповів, чи можна конфіскувати заморожені активи РФ. За словами лідера Франції, зробити це не дозволяє міжнародне право. А недотримання його, застеріг Макрон, породжує суцільний хаос.
Французький очільник стверджує, що вилучити активи у центрального банку неможливо навіть у ситуації коли Росія впродовж майже 4 років активно намагається знищити Україну.
«Коли деякі країни починають не поважати міжнародне право і коли ми недостатньо сильні, це початок повного хаосу. Тому ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані, і ми не будемо робити всі неможливі речі з цими замороженими активами», — наголосив він.