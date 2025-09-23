У Нью-Йорку "затримали" Макрона: що відомо про інцидент

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до США на засідання ООН. Проте його кортеж зупинила поліція, бо дорогу перекрили для проїзду американського лідера Дональда Трампа.

Відео оприлюднили у Мережі.

У Нью-Йорку "затримали" Макрона

На кадрах видно, як патрульний перепрошує за прикру ситуацію.

«Я дуже перепрошую, все перекрито», — каже поліцейський.

Далі Макрон намагається вирішити питання, телефонуючи комусь.

«Як ти? Вгадай що? Мені доводиться чекати, бо все закрите для тебе», — пожартував Макрон, ймовірно, спілкуючись з Трампом.

Згодом французький лідер пройшовся вулицями Нью-Йорка. Він охоче фотографувався з перехожими.

Як стало відомо раніше, візит до США готує й українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, у межах Генасамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку, український лідер може зустрітися з главою Штатів Дональдом Трампом.

У МЗС України повідомили, що програма президента в ООН буде дуже насиченою й змістовною. Вона охоплюватиме багато контактів як з американською стороною, так і з лідерами інших країн.

Раніше Макрон відповів, чи можна конфіскувати заморожені активи РФ. За словами лідера Франції, зробити це не дозволяє міжнародне право. А недотримання його, застеріг Макрон, породжує суцільний хаос.

Французький очільник стверджує, що вилучити активи у центрального банку неможливо навіть у ситуації коли Росія впродовж майже 4 років активно намагається знищити Україну.

«Коли деякі країни починають не поважати міжнародне право і коли ми недостатньо сильні, це початок повного хаосу. Тому ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані, і ми не будемо робити всі неможливі речі з цими замороженими активами», — наголосив він.