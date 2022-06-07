"У нього є конфідент:" Фейгін розповів, з ким Путін може обговорювати свій відхід від влади

"У нього є конфідент:" Фейгін розповів, з ким Путін може обговорювати свій відхід від влади

Якщо президент РФ Володимир Путін оброговорює свій відхід від влади, то робить це персонально, а не скликає наради. У ньогоє конфідент, довірена особа Ковальчук, з ким він може це обговорювати.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів юрист, адвокат і російський політик Марк Фейгін.

Також він додав, що про те, що Путін насправді хворий - це вже відомо. А інформацією про недугу очільника Кремля володіє, зокрема, і західна преса, яка використовує її з певною метою.

"Захід насправді знає. От як News Week опублікував, чи Times стосовно його раку. Вони щось знають і хочуть допровокувати ситуацію, зливаючи цю інформацію, бо вона "гаряченька". Вони ніби кажуть: дивіться, як все просто, він і так вже помирає, так допоможіть йому. Пора, 70 років. Давайте його приберемо і всім буде щастя, все припинеться і війна і санкції і всі стануть задоволеними. Тобто вони нібито підштовхують його оточення до того, щоб воно позбулося від Путіна персонально. У цьому, звісно, є момент провокації, але чому їм цього не робити? Він погрожує їм термоядерною війною, вбивствами тощо", - сказав Фейгін.

За його словами, інформація про хворобу Путіна Кремль, звісно, нервує, але "інше питання, що він буде з цим робити".

"Путін демонструє спокій і взагалі не коментує. Єдиний раз, хто наважився про це поговорити - це Лавров, бо йому про це запитали. А всі хто бачать Путіна, бачать, що він у доброму здоров'ї і все. А ми бачимо і не бачимо його у доброму здоров'ї. Це не те, що ми так турбуємося про здоров'я Путіна. Ми чекаємо, коли він нас покине. Ми хочемо, щоб це пришвидшилось і цього багато хто хоче", - сказав Фейгін.

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