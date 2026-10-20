У Норвегії стартували переговори Зеленського з делегацією США: перші подробиці

Зеленський зустрівся з Віткоффом у Норвегії / © ТСН

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У столиці Норвегії стартувала зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Зустріч із Стівом Віткоффом розпочалася о 17:00 за київським часом. Зять президента США Джаред Кушнер через хворобу долучився до переговорів у дистанційному форматі.

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До багатосторонньої зустрічі в Осло також приєдналися прем’єр-міністр Норвегії та президент Фінляндії.

Переговори Зеленського з представниками США — останні новини

Раніше повідомлялося, що головною метою перемовин є узгодження спільного плану дій для завершення війни, який у подальшому мають передати до Москви.

Разом із президентом до Норвегії прибула українська переговорна група. До її складу входять керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров та очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

У переговорах також братимуть участь заступники керівника ОП Павло Паліса та Ігор Жовква.

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