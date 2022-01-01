У новорічному зверненні Зеленський назвав свою головну ціль на посаді

Президент сподівається, що в України будуть нормальні сусіди, які не ходитимуть "зі зброєю і без стуку".

Головною ціллю на посаді президента України Володимир Зеленський назвав завершення війни на Донбасі.

Про це глава держави сказав у новорічному відеозверненні.

"І, на жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це моя головна ціль. Саме тому я говорю "поки що", тому що наступний рік він точно буде кращим. Я впевнений в цьому. Головне, щоб всі ви, всі ми були живі й здорові. І збиралися ось так за одним столом усією родиною, щоб поруч були всі, кого ти любиш, і те, без чого просто жити не можеш, - це сміх донечки, татове бурчання, очі дружини, посмішка сина, мамині котлетки, бабусині пиріжки, які настільки смачні, що вже не лізуть, але треба їсти, бо їх зробила бабуся. Але ж це не головне. Головне - вона жива, вона поруч", - сказав президент.

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Він висловив бажання, аби в нас були нормальні сусіди, маючи на увазі зокрема й сусідні країни:

"Щоб сусіди - в гості до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без стуку. І щоб друзі, і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе не у "Твіттері", а поруч. І щоб родичі приїжджали, і щоб приїжджали частіше - з Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе, повертались додому. Адже всі ми - одна сім'я: і Донбас, і Крим".

Далі Зеленський вимовив одне речення російською мовою: "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

"І буде так, як має бути! В Україні! Як у пісні: "Одна калина за вікном, одна родина за столом, і Україна, бо в нас іншої нема". Усього цього я хочу вам всім, дорогі українці, побажати. А ми для цього все зробимо! З Новим роком, дорогі українці!", - привітав президент.

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