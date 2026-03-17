У нього є те, що потрібно мені, а в мене є те, що потрібно йому: Зеленський про розмову з Нетаньягу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
Про це глава держави розповів в інтерв’ю The Jerusalem Post.
Під час розмови Зеленський зокрема звернув увагу на розвиток і вдосконалення іранських дронів, що відбувалося впродовж війни Росії проти України.
За словами президента, Україна отримала значний практичний досвід у протидії таким безпілотникам.
«У цьому сенсі Україна має „величезний обсяг знань, отриманих на полі бою“», — наголосив Зеленський.
Відповідаючи на запитання щодо можливих переговорів із прем’єром Ізраїлю, він повідомив, що ізраїльська сторона вже звернулася з пропозицією провести розмову.
Президент додав, що готовий до такого діалогу.
«У нього (Нетаньягу — ред.) є те, що потрібно мені, а в мене є те, що потрібно йому. Тож я готовий до цього діалогу», — заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся із запитом на проведення розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Ми раніше інформували, що Україна активно рухається до створення власних ракет для протиповітряної оборони.