У нього є те, що потрібно мені, а в мене є те, що потрібно йому: Зеленський про розмову з Нетаньягу

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю The Jerusalem Post.

Під час розмови Зеленський зокрема звернув увагу на розвиток і вдосконалення іранських дронів, що відбувалося впродовж війни Росії проти України.

За словами президента, Україна отримала значний практичний досвід у протидії таким безпілотникам.

«У цьому сенсі Україна має „величезний обсяг знань, отриманих на полі бою“», — наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання щодо можливих переговорів із прем’єром Ізраїлю, він повідомив, що ізраїльська сторона вже звернулася з пропозицією провести розмову.

Президент додав, що готовий до такого діалогу.

«У нього (Нетаньягу — ред.) є те, що потрібно мені, а в мене є те, що потрібно йому. Тож я готовий до цього діалогу», — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся із запитом на проведення розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

