У Нью-Йорку стартує засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо України: де дивитися

У Нью-Йорку стартує засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо України: де дивитися

Зеленський просить ввести миротворців до України

Україна зініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН через звернення ватажків бойовиків ОРДЛО, які звернулися до Путіна надати їм військову допомогу.

Прохання ввести на територію так званих "ЛНР" та "ДНР" російських військових - це означає подальше загострення безпекової ситуації в Україні.

Дивитись пряму трансляцію Радбезу ООН можна за посиланням. Також на сайті присутній перемикач мов.

Початок засідання заплановано на 4:30 за Києвом.

Зазначимо, раніше ватажки терористів так званих "незалежних" "ЛНР" та "ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента країни-агресорки Володимира Путіна з проханням надати їм військову допомогу. За даними Міноборони США, армія Росії почала входити до окупованого Донбасу.

У відповідь українське Міністерство закордонних справ України ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН. Очільник дипвідомства наголосив, прохання ввести на територію так званих "ЛНР" та "ДНР" російських військових - це означає подальше загостренням безпекової ситуації в Україні.

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