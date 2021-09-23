У Нью-Йорку Зеленський і Джонсон підбили перші підсумки торговельної угоди

У Нью-Йорку Зеленський і Джонсон підбили перші підсумки торговельної угоди

Сторони обговорили співробітництво в різних сферах.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Нью-Йорку, зустрівся з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляється в Twitter глави України.

"Під час зустрічі з моїм другом Борисом Джонсоном обговорили посилення взаємодії України і Великобританії в сферах торгівлі, оборони, фінансів, енергетики. Підбили перші підсумки Угоди про вільну торгівлю - зростання товарообігу на 70%", - йдеться в повідомленні.

Також президент подякував за підтримку цілісності України і Кримської платформи.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський 22 вересня виступив на 76-й сесії Генасамблеї ООН. Він закликав "оживити" ООН, порівнявши організацію з "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити".

Він закликав "оживити" ООН, порівнявши організацію з "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити". Також президент в ООН закликав міжнародну спільноту підтримати звільнення заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова та ще близько 450 українців, які незаконно утримуються в ОРДЛО та РФ.

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