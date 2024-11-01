У одному з американських штатів попередили про спробу Росії втрутитися у вибори президента США

В США заявили про російську дезінформаційну кампанію перед виборами у Джорджії.

Держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер повідомив про масштабну дезінформаційну атаку, ймовірно російського походження, напередодні виборів.

Про це пише CNN.

Приводом для заяви стало вірусне відео, яке набрало понад пів мільйона переглядів у соціальних мережах. На ньому нібито іммігрант з Гаїті стверджував, що кілька разів голосував за чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс.

"Це неправда, і це приклад цілеспрямованої дезінформації, яку ми бачили на цих виборах. CISA (Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури — ред.) зараз проводить розслідування", — заявив Раффенспергер.

За його словами, відео "очевидно фейкове" і, ймовірно, створене російськими ботофермами. Держсекретар закликав Ілона Маска та керівництво інших соцмереж видалити це відео.

Колишній директор CISA Кріс Кребс також назвав відео "нісенітницею з російських ботоферм" і попередив про можливі нові хвилі дезінформації найближчими тижнями.

"Як американці ми не можемо дозволити нашим ворогам використовувати брехню, щоб розділити нас і підірвати нашу віру в наші інститути або одне в одного", — підкреслив Раффенспергер.

Зараз у Джорджії триває дострокове голосування, явка на якому вже побила рекорди 2020 року — проголосувало понад половину виборців штату.

Раніше повідомлялося, що Камала Гарріс і Дональд Трамп кажуть про Україну та закінчення війни.

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