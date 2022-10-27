У Офісі президента відреагували на промову Путіна: "Вкладається у два слова"

Подоляк прокоментував виступ Путіна, під час якого було зроблено низку абсурдних заяв.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що промови кремлівського диктатора Путіна можна характеризувати "за Фрейдом".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи виступ Путіна на дискусійному клубі "Валдай".

"Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом". Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає", – заявив Подоляк.

Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: «за Фрейдом». Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 27, 2022

Виступ Путіна на дискусійному клубі "Валдай"

Кремліський диктатор зробив низку абсурдних заяв. Зокрема, Путін озвучив чергову маячню про те, що росіяни та українці – один народ, а також, що РФ створила Україну.

Також він сказав, що війна проти України "була неминучою", але диктатор вважає, що це сталось "не через вину Москви".

Путін заговорив і про стосунки з західними лідерами. За його словами, він хотів "жити дружно" з Заходом та країнами НАТО. Крім того, президент РФ знову поностальгував за СРСР і сказав, що розпад СРСР "зруйнував світову рівновагу".