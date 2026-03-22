У Орбана влаштували істерику через статтю про інсценування замаху Кремлем і накинулись на Україну

Угорські посадовці влаштували різку публічну реакцію на розслідування американського видання The Washington Post, у якому йдеться про можливі сценарії інсценованого замаху на прем’єр-міністра Віктора Орбана, нібито пов’язані з російськими спецслужбами.

Про це пише Telex.

За даними видання, внутрішній документ російської зовнішньої розвідки (СЗР) міг містити пропозиції щодо радикальних кроків для збереження влади Орбана, зокрема – ідею інсценування нападу. Цю інформацію, як стверджується, отримали та підтвердили європейські розвідники.

На цьому тлі угорський опозиційний політик Петер Мадяр заявив, що подібні дані не стали для нього несподіванкою. Він також різко розкритикував міністра закордонних справ Петера Сійярто, якого у матеріалі підозрюють у регулярних контактах із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим під час зустрічей ЄС. За словами Мадяра, це означає, що російська сторона могла отримувати інформацію з переговорів фактично в режимі реального часу.

“Це не лише зрада Угорщини, а й Європи”, – наголосив політик.

Водночас офіційний Будапешт категорично заперечив викладені у статті твердження. Уряд Угорщини назвав матеріал “українською пропагандою” і звинуватив Київ у поширенні дезінформації. Зокрема, там заявили, що президент України Володимир Зеленський нібито раніше дозволяв собі погрози на адресу угорського прем’єра.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто також відкинув звинувачення, назвавши їх “абсурдними теоріями змови”, які, за його словами, просувають українські медіа та їхні союзники в Угорщині.

Скандал розгортається на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині та зростання напруження у відносинах між Будапештом і Києвом.

