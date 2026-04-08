У Орбана влаштували істерику через злив розмови з Путіним: Сіярто "порвало" у прямому етері

Реклама

В Угорщині розгорівся скандал після публікації стенограми розмови прем’єра Віктор Орбан з главою Кремля Володимир Путін. Міністр закордонних справ Петер Сійярто емоційно відреагував на витік і звинуватив іноземні спецслужби.

Про це повідомляє угорське видання Telex.hu.

В ефірі угорського телеканалу Сійярто заявив, що публікація стенограми за кілька днів до парламентських виборів є прямим втручанням у внутрішні справи країни.

Реклама

«Якщо у когось ще були сумніви щодо втручання іноземних спецслужб у вибори в Угорщині, то, сподіваюся, тепер їх більше немає», — заявив він.

За словами міністра, незрозуміло, як саме такі записи потрапили до преси, адже в угорської сторони, за його словами, таких стенограм немає.

Як пояснив Сійярто, телефонна розмова відбулася після того, як Дональд Трамп оголосив про можливий мирний саміт у Будапешті та попросив Орбана поспілкуватися з Путіним.

Міністр заперечив звинувачення у проросійській позиції та заявив, що слова Орбана про «мишу і лева» були лише алегорією готовності допомогти в організації переговорів.

Реклама

«Йшлося про те, що Угорщина готова допомогти мирному процесу. Це зрозуміло кожному, хто хоче оцінювати ситуацію тверезо», — сказав Сійярто.

За даними Bloomberg, у розмові Орбан демонстрував лояльність до Путіна та заявляв про готовність допомагати йому «в усьому». Це викликало хвилю критики та підозри щодо співпраці Будапешта з Москвою.

Водночас прем’єр Угорщини неодноразово виступав із проросійськими заявами, зокрема закликав ЄС відмовитися від санкцій і відновити закупівлі енергоносіїв у Росії.

Раніше глава МЗС Угорщини заявляв, що Україна нібито загрожує енергетичній безпеці країни, звинувачуючи Київ у спробах атак на газову інфраструктуру.