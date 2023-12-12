У Палаті представників США республіканці можуть розпочати процедуру імпічменту Байдена

Палата представників США очікує в середу голосування щодо формалізації розслідування щодо імпічменту Байдена.

Про це інформує Reuters.

Очікується, що контрольована республіканцями Палата представників США проголосує в середу за офіційне розслідування щодо імпічменту президента-демократа Джо Байдена, повідомив у понеділок помічник керівництва Республіканської партії.

Помічник говорив на умовах анонімності, оскільки офіційні плани щодо дій на місці залишалися незмінними. Раніше в понеділок депутат від Республіканської партії заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив плани щодо голосування в четвер на закритій зустрічі, часові рамки, які також підтвердили інші республіканці.

Палата має залишити Вашингтон у четвер на відпустку наприкінці року, яка триватиме понад три тижні.

Республіканці в Палаті представників звинувачують президента-демократа та його родину в неправомірному отриманні прибутку від політичних рішень, у яких Байден брав участь як віцепрезидент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 роках.

Вони також звинуватили Міністерство юстиції США в неналежному втручанні в розслідування щодо сина бізнесмена Байдена Хантера Байдена. Міністерство юстиції заперечує правопорушення.

Конгресмен від Республіканської партії Келлі Армстронг у четвер представила 14-сторінкову резолюцію, яка дозволить повному складу Палати представників проголосувати за санкціонування розслідування.

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Республіканці Палати представників поки що не змогли надати доказів, що пов’язують дії Байдена як віцепрезидента з бізнесом його сина, і малоймовірно, що Сенат, де Демократична партія Байдена має незначну більшість, проголосував би за засудження президента, якби Палата справді прийняла статті про імпічмент.

Конгресмен Байрон Дональдс, республіканець, член одного з трьох комітетів, які розслідують Байдена, сказав Fox News у неділю, що він очікує, що розслідування буде завершено протягом наступних двох місяців, а Палата розробить статті про імпічмент десь навесні.

Нагадаємо, що згідно з результатами нового опитування, політичні позиції президента США Джо Байдена перебувають у найслабшому місці за весь період його президентства. Виборці дають йому найнижчі оцінки за роботу та вперше віддають перевагу Дональду Трампу в президентській боротьбі 2024 року.

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