У Палаті представників США вперше обрали тимчасового спікера: офіційна посада лишається вакантною 

«Посада спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів оголошується вакантною», — зі стуком молотка оголосив республіканець від Арканзасу Стів Вомак.

Про це пише ВВС.

Цей момент є безпрецедентним у сучасній історії США.

Патрік МакГенрі з Північної Кароліни, який підтримував пана Маккарті, тепер є тимчасовим спікером. Він оголосив перерву в роботі Палати представників США.

Незрозуміло, чи матиме тимчасовий спікер повні повноваження посади, чи лише матиме адміністративні повноваження та можливість контролювати нові вибори.

Також читайте США запланували на два тижні наперед виділення пакетів військової допомоги Україні

Правила не вказують, як довго особа може виконувати обов’язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.

«У Палаті, ймовірно, пануватиме хаос, доки не буде обрано іншого спікера. Враховуючи ворожі розбіжності всередині партії республіканців, цей процес може виявитися таким же безладним, як і власна битва Маккарті», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що спікера нижньої палати Конгресу США Кевіна Маккарті усунено з посади. За його відставку проголосували 216 осіб, проти — 210. Такий випадок, коли члени Палати представників проголосували за відставку спікера, стався вперше в історії Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв подробиці щодо подання клопотання про відставку Кевіна Маккарті 2 жовтня.

Читайте також: