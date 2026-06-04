У Палаті представників США продовжили розгляд військової допомоги Україні — конгресмен

Палата представників / © Associated Press

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Конгресмен-республіканець від штату Небраска Don Bacon різко розкритикував підхід до переговорів з Росією та закликав Сполучені Штати й союзників значно посилити підтримку України.

Про це він написав у соцмережі X, коментуючи останні російські атаки. За словами політика, мирні переговори не впливають на поведінку російського президента Володимира Путіна, який продовжує завдавати ударів по українських містах.

Бейкон заявив, що США та їхні союзники мають «озброїти Україну до зубів», запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати близько 300 млрд доларів російських активів за кордоном. Він також наголосив, що метою Кремля залишається домінування над Україною, і Москва не зупиниться, поки не переконається, що не може перемогти.

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Конгресмен є одним із найпослідовніших прихильників України серед республіканців. Раніше він неодноразово критикував адміністрацію президента США за надто м'яку політику щодо Росії та закликав до рішучішої підтримки Києва.

На тлі дискусій у Вашингтоні про подальшу підтримку Києва тема військової допомоги Україні залишається однією з ключових у Конгресі США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання України наразі не є головним пріоритетом для США. За словами президента, Україна досі очікує прибуття американської переговорної групи, однак процес затягується через інші міжнародні кризи.

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