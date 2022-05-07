У Парижі відбулась інавгурація Макрона: у промові згадав війну в Україні (фото, відео)

У Парижі відбулась інавгурація Макрона: у промові згадав війну в Україні (фото, відео)

Еммануель Макрон, якого переобрали президентом, розпочинає другу каденцію.

У Єлисейському палаці у суботу, 7 травня, відбулася інавгурація Макрона. Після оголошення головою Конституційної ради Франції Лораном Фабіусом офіційного результату виборів він був оголошений Великим Магістром ордена Почесного легіону. Макрону піднесли золотий ланцюг ордена.

Свій другий мандат він розпочне 14 травня, повідомляє France24.

Інавгураційна промова президента Франції проходила під гаслом "Діяти!". Він наголосив, що народ не подовжив мандат від травня 2017-го, а "довірив новому президенту новий мандат".

Під час промови політик заявив: у його планах - керівництво державою "новим методом", "плануючи, реформуючи та об'єднуючи" французів. Він пообіцяв поставити екологію і незалежність країни в центр уваги наступних п'ять років свого правління.

"Потрібно невтомно діяти, щоб Франція стала більш незалежною нацією, і побудувати наші французькі та європейські відповіді на виклики нашого століття", - сказав Еммануель Макрон. Вкінці промови додав: "Винен французькому народу за надану довіру. Кожен новий день мандату у мене буде тільки один орієнтир: служити..".

У своїй інавгураційній промові Макрон також згадав про війну Росії проти України. Французький лідер закликав вдатися до всіх необхідних дій, які дозволять уникнути ескалації. Окрім цього, наголосив на необхідності "допомогти демократії і мужності" виграти та побудувати новий мир в Європі.

Як повідомлялося, президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус 27 квітня офіційно оголосив Еммануеля Макрона президентом Республіки, оскільки під час другого туру президентських виборів він отримав абсолютну більшість голосів - 58,55%.

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