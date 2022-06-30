У парламенті Британії підтримують передавання Україні літаків-перехоплювачів – ЗМІ

Члени парламенту Великої Британії підтримують ідею передавання Україні американських літаків типу F-15e, F-16 та інших західних перехоплювачів, необхідних для протидії російських крилатим ракетам.

Ці ворожі ракети оперують на малих висотах і невидимі для системи ППО України.

Про це повідомляє Guildhall.

Видання зазначає, що депутат від Консервативної партії сер Роджер Гейл двічі відповів ствердно на питання щодо підтримки постачання Україні цих літаків.

Свою підтримку висловив і представник Лейбористської партії Кріс Браян.

"Я підтримую надання Україні всього, що необхідно для відбиття варварського нападу Путіна", – сказав член британського парламенту.

За передавання Україні перехоплювачів висловився також член Палати Лордів британського парламенту лорд Мехнад Десаї.

"Звісно. Моя позиція в тому, що НАТО має зробити все, що може, щоб допомогти Україні", – сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден анонсував надання Україні нової військової допомоги на 800 млн дол. Це – сучасні системи ППО, HIMARS та боєприпаси до них.

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