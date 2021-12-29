У парламенті зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок: подробиці

У парламенті зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок: подробиці

Водночас текст законопроєкту та супровідні документи до нього на сайті парламенту поки що не оприлюднено.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" (№6482).

Про це повідомляє Укрінформ.

Один з авторів законопроєкту, народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що законопроєктом №6482 передбачено, що жінки стають на військовий облік лише добровільно.

“Вніс до парламенту законопроєкт №6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. За винятком медиків”, - написав він. Співавторами законодавчої ініціативи стали 58 депутатів від “Слуги народу” та інших фракцій.

Текст законопроєкту та супровідні документи до нього на сайті парламенту поки що не оприлюднено.

Законопроєкт передано на розгляд керівництву ВР.

Як повідомлялося, в Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік впродовж 2022-го. Наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років. За невиконання даної норми штрафуватимуть.

Читайте також:

Петицію про скасування військового обліку для жінок має розглянути президент | Новини України

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.