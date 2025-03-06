У партії Фіцо заявили: не бачать проблеми в тому, щоб "росіяни були в Києві"

Соратник прем'єра Словаччини Роберта Фіцо та віцепрезидент партії влади Smer-SD Ерік Каліняк заявив, мовляв, не бачить проблеми в тому, щоб "росіяни були в Києві". Це означало б "надійного сусіда".

Так він відповів на запитання журналіста про те, що б означало для Словаччини, якби росіяни були в Києві, повідомляє Aktuality.

Каліняк заявив, що нібито не хоче бачити росіян на словацьких кордонах. Втім, вважає Москву більш надійним партнером, ніж Київ.

"Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Тому що якщо ви подивитеся на словацько-українські відносини і скільки разів нам доводилося їх рятувати після того, як вони вибудовували економічний конфлікт з Росією, і скільки разів вони не змогли нам допомогти, то з цієї точки зору росіяни для нас є більш надійними партнерами", – висловився політик.

Опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" обурилася словами Каліняка та заявила про зраду. Ба більше, прем'єр Фіцо "віддаляє нас від Європи, спалює мости з нашими союзниками, віддає нас до рук Путіна і Трампа".

"Ми говоримо про це давно й чітко. Жодної політики по чотирьох кардинальних пунктах, але російське правління – ось бачення цього уряду для Словаччини. Як і тоді, коли Тібор Гашпар допустив вихід з ЄС, це момент, коли партія Smer розкриває свої справжні наміри щодо Словаччини. Це зрада. Він (Фіцо – Ред.) не має на це жодної легітимності, цей уряд повинен піти у відставку якнайшвидше, і єдиним рішенням є дострокові вибори", – йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив: його країна чекає від України на "жест подяки". Пеллегріні пропонує саміт ЄС-США для зміцнення трансатлантичних відносин і наголошує на необхідності більш динамічної європейської політики.

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