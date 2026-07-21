У партії Орбана заявили про "рейд" на сервери: деталі та реакція Мадяра

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Угорська партія «Фідес» колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана заявила про обшуки її серверів з метою перевірки «всієї системи листування і баз даних» політсили.

Про це повідомили у пресслужбі партії у Facebook.

«Слідчі прокуратури без попередження з’явилися в центрі, який охороняє сервери „Фідес“, з наміром захопити всю комунікаційну систему та бази даних партії», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У партії називають таке втручання безпрецедентним випадком, звинувативши у проведенні рейду «тиранію» нового уряду на чолі з Петером Мадяром. Там кажуть, що керівна партія «Тиса» зараз «намагається юридично позбавити „Фідес“ дієздатності».

Зауважимо, прем’єр-міністр Мадяр заявив, що органи чекають на інформацію про те, «яку справу вони розслідують і що саме було вилучено».

Обшуки у «Фідес» — деталі

Водночас Reuters і новинний сайт 24.hu додали, що прокурори південного міста Бач-Кішкун повідомили, що обшук пов’язаний із розслідуванням ймовірного «незаконного привласнення та інших кримінальних правопорушень» у Національному фонді культури (NKA).

«На початку цього року влада розпочала кримінальне провадження проти кількох чинних і колишніх посадовців через рішення NKA щодо грантів на суму понад 17 мільярдів форинтів (53,91 млн дол. США). Причетні заперечували будь-які правопорушення», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що кримінальне провадження було розпочато після звинувачень у тому, що NKA спрямувала мільярди форинтів як державні гранти митцям та організаціям, пов’язаним з «Фідес». через непрозорий процес розподілу.

Нагадаємо, парламент Угорщини ухвалив значні зміни до Конституції, через які Віктор Орбан більше не зможе стати прем’єром. Важливо, що таке рішення має на меті запобігти ситуаціям, коли одна людина керує країною протягом багатьох років, як у разі з ексочільником уряду. Прем’єр-міністр зможе обіймати посаду максимум вісім років або два терміни.

Новини партнерів