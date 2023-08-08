У партії "Слуга Народу" відхрестилися від нардепа, якого спіймали на корупції

Олена Шуляк заявила, що Гунько є членом партії "Слуга Народу", проте визнала, що він входить до президентської фракції у парламенті.

Нардеп Анатолій Гунько, якого затримали на одержанні хабаря, не є членом партії "Слуга Народу".

Про це заявила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Вона висловила сподівння, що очільник парламентської фракції "слуг" Давид Арахамія і фракція ухвалить рішення щодо виключення Гунька.

"Наша політична сила рішуче позбавляється людей, які знівелювали цінності українського народу. Деякі випадки публічні, деякі відбуваються поза увагою журналістів та громадськості, проте процес очищення безперервний. Всі наші осередки отримали від мене особисте доручення про проведення детального аудиту щодо всіх членів партії в кожному куточку країни. Наша ціль — виявити всіх, хто бодай якимось чином знецінив ідеї партії, Президента та українського народу. Запит на справедливість та очищення — завжди на часі", — каже Шуляк.

Вона запевнила, що "Слуга Народу" співпрацює з правоохоронцями, "щоб очистити лави партії від негідних осіб".

Нагадаємо, що сьогодні, 8 серпня, СБУ повідомила про затримання нардепа, який за 85 тис. дол. "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Правоохоронці не вказали ім'я депутата. Проте ЗМІ дізналися, що йдеться про депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Обшуки у нардепа / Фото: СБУ

Гунько переміг на довиборах по 208-му округу (Чернігівська область) у 2020 році. Його конкурентом на окрузі був одіозний політик Олег Ляшко.

Раніше у ЗМІ повідомили, що дружина нардепа від "Слуги народу" Торохтія під час війни купила нерухомість у Болгарії.

У відповідь очільник фракції "Слуга Народу" у ВР Давид Арахамія вимагає від Торохтія скласти депутатський мандат.